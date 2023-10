Az ingatlan hirdetése szerint a birtok "elsőrangú vadászparadicsom", amelyhez egy egyedi építésű luxusház is tartozik. Ha ezen az áron sikerül eladni, akkor ez lehet Alabama történetében a legdrágábban értékesített ingatlan. A National Land Realty listázó ügynöke, Clint Flowers szerint elképzelhető, hogy még a listaárnál is többért kel majd el.

Bár a terület önmagában is lenyűgöző, Flowers elárulta, hogy az 1860 négyzetméter alapterületű házban elképesztő mennyiségű meglepő részlet rejlik. Az öt hálószobás, hét fürdőszobás ház egyedi megoldásokkal épült, ilyen például a texasi San Antonio-i magán kőbányából bányászott mészkő.

A luxus mesterműként is jellemzett házban több különleges szoba is van, ilyen a gardróbszoba, a trófeaszoba, a kézműves szoba, az edzőterem, a mozi, a viharelhárító és a széfszoba. A házban többféle állat kitömött trófeája is áll, van fehérfarkú bak, dámszarvas, pulyka, galamb, fürj, kacsa és más apróvad is.

A ház kültéri helyiségei közé tartozik egy medence, egy horgásztó, valamint egy 2,5 hektáros kacsaúsztató, amely erdei récéknek, tőkés récéknek és más fajoknak ad otthont.

A birtokon több mint 15 élelmiszer-parcella van, beleértve egy körülbelül 12 hektáros mezőgazdasági területet. Vadászház lévén felépítettek 13 üvegszálas lőházat, fából épített lőházakat és létraállásokat is.

Az ingatlan az elmúlt évtizedben részt vett egy tenyésztési rendszerben, hogy javítsa szarvasállományának genetikáját, a helyszínen öt, különböző méretű tenyészet található. Csak tavaly 400 000 dollár értékű szarvast engedtek ki a birtokra.

A birtok egy órányira található a tengerparttól - számos déli vízi útvonalat elérve olyan államokban, mint Florida, Louisiana és Mississippi.

A birtok eredeti tulajdonosa egy helyi orvos volt, aki szeretett volna magának egy kikapcsolódásra tökéletesen megfelelő békés oázist kialakítani.

Forrás: Fox