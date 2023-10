A hidegebb hónapok beköszöntével sokan elgondolkodnak azon, hogy milyen gyakran és milyen hőmérsékletre állítsák be a fűtést úgy, hogy azt még ki is tudják fizetni. Egy szakértő ezért elárulta a legjobb tippjeit.

Hamarosan indul a fűtési szezon,

egy szakértő egy egyszerű trükköt mutatott be, amivel döbbenetes módon akár több ezer forintot is lehet spórolni havonta. Ez a tipp egy varázslat is, hiszen miközben több pénzünk maradhat a bankszámlánkon, még egészségesebben is tudunk aludni éjjelente. A trükk mindössze annyi, hogy lefekvés előtt egy bizonyos hőmérsékletre állítjuk a fűtőtestet.

Számos tudós és alvásszakértő szerint a jó alvást elősegítő ideális hőmérséklet 18 Celsius fok. Ez nem csak egy légből kapott adat, mivel ez az a hőmérséklet, amelyről megállapították, hogy támogatja a szervezet természetes lehűlési folyamatát, amikor álomra hajtjuk a fejünket.

Az európai háztartások többsége viszont 22 Celsius fokon tartja folyamatosan a fűtést, ami így jóval magasabb energiaszámlát eredményez. Szakértők kiszámították, hogy ha éjjelre 18 Celsius fokra tekerjük vissza a fűtőtestet, azzal évente 147.500 forintot is megtakaríthatunk.

A szakértő azt is elárulta, hogy fűtést azután idális bekapcsolni, hogy a hőmérséklet 15 fok alá csökken.

Forrás: Daily Star