A Spa Seekers azt számolta össze, hogy hányszor használták a „relaxing", azaz "pihentető" szót az online utazási értékelésekben, és a legtöbb említéssel rendelkező helyszínek lettek az országgyőztesek. Ezután az országgyőztesekből globális és regionális rangsort állítottak össze.

Az első helyezett a világhírű, izlandi geotermikus gyógyfürdő, a Kék lagúna lett, amelyet 4050 alkalommal jelöltek a „pihentető" szóval.

Izland után nem sokkal maradt le a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda 3581 említéssel,

majd az angliai Thermae Bath Spa és az új-zélandi Hanmer Springs Thermal Pools következik.

A legjobbak listáján ugyanakkor nem csak gyógyfürdők kaptak helyet, hanem parkok és botanikus kertek is: a franciaországi Luxembourg-kert, a szingapúri Gardens by the Bay és az ausztráliai Royal Botanic Gardens Victoria is felkerült az első huszonötbe - írja a Roadster.

A legpihentetőbb kontinens Európa lett, ahol a tíz legjobb úti cél közül hat található. Európát Észak-Amerika követi, nyolc hellyel a top huszonötben.

Így alakult az első tíz helyezett rangsora: