Eladó egy kifogástalan állapotú családi ház Esztergom - Aranyhegy városrészében. A dombtetőre épült ház délnyugati fekvésű szobáiból csodálatos kilátás nyílik a Dunára, valamint a városra. A 3712 nm-es telken fekvő épület 2001-ben épült minőségi anyagokból. A földszinten tágas előszoba és bejárati rész, ruhatár és vendég WC várja önt. A gyönyörű és világos amerikai konyhás nappalit az egyedi kandalló teszi még különlegesebbé. A nagy teraszról gyönyörködhet a lélegzetelállító panorámában. Ezen a szinten található még két szoba, egy fürdőszoba és egy télikert, amelyen keresztülvezet az út a ház a kertjébe.

A jelenlegi tulajdonos itt alakította ki a medencét és néhány melléképület, melyeket főleg nyáron használnak. Egy grillező is rendelkezésre áll. A telek hátsó részén lévő terület pedig ideális gyümölcs- vagy szőlőtermesztésre. Az emeleten, ahová a tágas lépcsőházon keresztül jutunk fel, további 3 szoba, gardróbszoba, egy fürdőszoba és egy beépítetlen tetőtér található meg.

A pinceszintjén 2 állásos garázs, valamit spájz, tárolóhelyiségek és egy mosókonyha került kialakításra. Szauna és hangulatos wellness részleg jelenleg csak tárolóként szolgál, de bármikor újra üzembe helyezhető.

A régi borospince felett kis présházat alakítottak ki amely remek lehetőséget ad családi, baráti összejövetelek megrendezésére. A borospince előtti helyiségben főzési lehetőség is adott, valamint egy külön mosdót is kialakítottak. A présházban villany és víz biztosított. Van egy másik helyiség is, amely akár műhelyként vagy tárolóhelyként is funkcionálhat.

A ház előtt csodálatos terasz található, valamint egy autóbeálló is. A kert szépen gondozott és különleges fák díszítik a feljárót, ami télen fűthető.

