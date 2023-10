A floridai Palm Beach, a gazdagok és híresek játszótere, ahol egyáltalán nem idegen a fényűzés. Teljesen egyértelmű és jelzésértékű tehát, hogy a milliárdos üzletember, Ken Griffin itt tervezi teljesen új szintre emelni a luxusingatlan és luxusélet fogalmát.

Griffin, aki már most is a tengerparti városka prominens alakja, azzal az ambiciózus tervével hívta fel magára a közfigyelmet, miszerint ő szeretné megépíttetni a legdrágább otthont nem csak Amerikában, hanem a bolygón is.

A hatalmas vagyonáról és okos befektetéseiről ismert titokzatos pénzember, a Citadel, egy amerikai multinacionális fedezeti alap és pénzügyi szolgáltató cég alapítója és vezérigazgatója, legújabban azzal került a címlapokra, hogy vásárolt egy mintegy 25 hektárnyi elsőrangú Palm Beach-i ingatlant magának.

Ami még megdöbbentőbb, hogy az 55 éves Griffin ledózeroltatta az ezen a területen található összes ingatlant, és szándékában áll 150-400 millió dollár közötti összeget költeni egy olyan mega-kastély felépítésére, amelynek becsült értéke a befejezés után akár az 1 milliárd dollárt is elérheti.

Griffin jól ismeri Palm Beach gazdag környezetét, és egyáltalán nem idegen tőle a fényűzés és a pompa. Az évek során már mintegy 27 hektárnyi tengerparti ingatlant vásárolt fel, amelyhez tartozik néhány parcella az Intracoastal Waterway-en.

Az építés alatt álló kolosszális ingatlan mindössze negyed mérföldre délre fekszik Donald Trump volt elnök Mar-a-Lagójától.

A feljegyzések szerint Griffin több százmillió dollárt különített el a hatalmas kastélya építésére, ami iparági bennfentesek becslése szerint várhatóan az egekbe szökő összeget fog érni.

Ahogy egy iparági bennfentes rámutatott: "Ha közel félmilliárd dollárt költött arra, hogy az elmúlt évtizedben több hektárnyi földet vásároljon Palm Beachen, és várhatóan további 150 millió dollárt költ majd egy teljesen új ház felépítésére, akkor az a darab ingatlan most legalább 1 milliárd dollárt ér".

"A Griffin tulajdonában lévő ingatlanok túlnyomó többsége Dél-Floridában található. A Palm Beach-i ingatlanok a világ legértékesebbjei közé tartoznak a floridai polgárok által megszavazott növekedés- és vállalkozásbarát politika miatt" - mondta Zia Ahmed, Griffin szóvivője.

A lenyűgöző 4645 négyzetméteres alapterületű kastély mellett lesz egy kortárs stílusú ház, egy vendégház és egy pince is.

Griffin már májusban megkapta az engedélyt a Palm Beach-i vezetőktől, hogy a Blossom Way-en lévő összes telket összevonhassa az Ocean Boulevardon lévő ingatlanjaival, így gyakorlatilag egyetlen hatalmas birtokot hozva létre - derül ki a The Post által megszerzett feljegyzésekből.

A telek túlsó végén, ahol egykor több kúria is állt, és amely azóta Griffin birtokának része, már dolgoznak az építőipari gépek.

A tervrajzok szerint egy az Atlanti-óceánra lenyűgöző kilátást nyújtó hatalmas medence is lesz a birtokon, ahogy spa szoba, és egy gondnoki házikó is. A kertben pedig a pázsitot egy csomó pálmafa fogja körülvenni.

