Egy kisváros lakói panaszt nyújtottak be egy tejüzem ellen, amely hetente 400 tonna pizzasajtot állít elő. A gyár elsősorban a zajossága és a szaga miatt kergeti őrületbe a közelben élőket, de más probléma is előkerült. Eddig körülbelül 380 panasz érkezett.

Az Aberaradban található Dairy Partners Ltd. naponta 500 ezer liter tejet fogad be és hetente 400 tonna pizzasajtot állít elő, így az egésznapos munka az őrületbe kergeti a létesítmény közelében élőket. A Natural Resources Wales (NRW), szabályzó hatóság, szerint 2022 és 2023 között eddig 380 panasz érkezett a telephelyre, főként a zaj és a szag miatt. Az üzem szóvivője elmondta, hogy foglalkoznak a problémákkal. Ugyanakkor az is kiderült, hogy pontosan mi okozza a zavaró tényezőket.

A sajtgyár tervezési engedély nélkül építette fel új szennyvíztisztító telepét, ami a zajosságon és a kellemetlen szagon kívül további aggályokat vetett fel a lakosok körében. A panaszok között többen aggodalmukat fejezték ki a nagyméretű nyitott levegőztető tartály jelenléte miatt, amiről nem tudják, hogy pontosan mit tárol. A telephely szóvivője elmondta, hogy a korábbi tisztítóberendezés meghibásodott, ami jelentős többletköltségeket okozott, valamint aggályokat vetett fel a folyóvíz minőségével kapcsolatban. Annak ellenére, hogy Carmarthenshire-i Tanács nem engedélyezte a munkálatokat, a cég felépítette a szennyvíztisztító telepét. Most azonban a vállalat külön tervezési kérelmet nyújtott be a tejüzem tisztítótartályainak cseréjére és egy beton védőgát építésére. A cég szóvivője szerint a Dairy Partners Ltd. próbál mindent megtenni, hogy jó viszonyba legyen a lakossokkal és megoldja a fennálló problémákat.

