A Babaváró Kölcsön igénylése és a szerződéskötés a Gránit Banknál - a piacon egyedülálló módon - már két éve 100 százalékban online, azaz számítógépen vagy akár mobiltelefonon is elvégezhető. A bank a kölcsön digitális felvételét a napokban még élményszerűbbé, gyorsabbá és egyszerűbbé tette. A szükséges dokumentumok és igazolványok előkészítése és videós nyilatkozattétel esetén akár 30 perc alatt lebonyolítható a kölcsönigénylés. A szerződés aláírása előre egyeztetett időpontban, VideóBankon keresztül történik, amelyet követően akár 24 órán belül folyósításra kerül az igényelt hitelösszeg.

A Gránit Banknál 2021 óta a Babaváró kölcsön igényléséhez – más bankokkal ellentétben - egyszer sem kell bankfiókba menni, minden elintézhető otthonról. Idén a folyamatot tovább gyorsítottuk és egyszerűsítettük, amivel akár 30 perc alatt beadható a kölcsönigény. Személyre szabtuk a benyújtandó dokumentumok körét és automatizáltuk a kölcsönigénylő nyomtatvány kitöltését, a KHR nyilatkozat pedig egy szelfi videó készítésével történik." – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

A bank szakértői az igénylés teljes folyamata alatt az ügyfelek rendelkezésére állnak akár telefonon, akár a Gránit VideóBankon keresztül, a személyes támogatás biztosítására. A Babaváró Kölcsönt bárki igényelheti, aki megfelel a jogszabályi feltételeknek, olyanok is, akik még nem ügyfelei a Gránit Banknak. Sikeres folyósítás esetén 200 ezer forint egyszeri ajándék jóváírás érkezik a Banknál vezetett folyószámlára, új ügyfélként pedig a férj és a feleség is kaphat további 30-30 ezer forintot a számlanyitásért cserébe, így összességében 260 ezer forint jóváírás is elérhető.