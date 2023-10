A Zala megyei hirdetések között bukkantunk arra a polgári házra, amibe rögtön beleszerettünk. Nem hivalkodó, elegáns és kifinomult. Fel van újítva, melléképülettel, illetve kúttal is rendelkezik. Közel van mindenhez, így a földrajzi adottságai is kiválóak. A házban található cserépkályha nemcsak díszlet, biztosítja - természetesen nem egymagában - a meleget is középső szobában. Minden részlet a házban alaposan átgondolt. Ha teljesen kész házat keres a környéken, megtaláltuk Önnek. Nem fog csalódást okozni!