Kiderült, hogy a magyar kézilabda-válogatott irányítója, Lékai Máté a szép órák mellett a különleges sneakereket is kedveli. Egy több mint 6 millió forintos sportcipőről osztott meg fotót a közösségi oldalán.

Lékainak egy egész gyűjteménye van sneakerekből. A most bemutatott exkluzív darab az Adidas Human Race NMD Pharrell x Chanel cipő, amely az Adidas, Pharrell Williams és a Chanel közös gyermeke.

Az amerikai producer és énekes a zeneipar mellett a divatvilágban is erős szerepet tölt be: a nevéhez köthető az Adidasszal sikerre vitt Human Race vonal mellett például a Nigóval alapított Billionaire Boys Club márka, illetve idén február óta ő a Louis Vuitton férfi részlegének kreatívigazgatója is. A Chanel divatházzal közösen elkészített NMD Human Race-ből 2017 novemberében mindössze 500 párat bocsátottak eladásra, véletlenszerű sorsolás útján a híres párizsi Colette high fashion butikban.

Jelenleg már csak elvétve találni eladó darabot belőle a másodpiacon. Ezért most az elérhető férfi méretek alapján a SneakerSpotter nevű blog igyekezett kikalkulálni azt az árat, amennyiért most azonnal meg lehetne vásárolni a képen látható cipőt: