Rozsdás autót találtak egy pajtában elrejtve, ami most hatalmas összegért kelhet el egy árverésen. Az 1958-as Jaguar XK150 egy farmeré volt, aki körülbelül 30 évvel ezelőtt restaurálási projektként vásárolta. A férfinek végül nem volt rá lehetősége, így a járművet a csirkék szállták meg az elmúlt 25 évben. Egy autórajongó végül tudomást szerzett a ritka kocsiról, és felajánlotta, hogy megveszi.

Annak ellenére, hogy a járművet rozsda és kosz borította, még így is 40 ezer fontot ért, felújítás nélkül. Ennek oka, hogy a kétüléses sportkocsi megőrizte a legfontosabb alkatrészeit, beleértve az alvázát és a motorját. Mindemellett a gyűjtők körében is keresett, hiszen mindössze 2672 darab Jaguar XK150 drophead kupé létezik a világon. A jármű felújítás után akár 100 ezer fontot, azaz több mint 43 millió forintot is érhet.

A Jaguar 3442 köbcentiméteres benzinmotorral rendelkezik, és 241 kilométer/órás végsebességre képes. Eredetileg fehér volt, piros bőrülésekkel, krómozott lökhárítókkal és kerekekkel.

Forrás: MailOnline