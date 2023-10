Steve Oxenrider hatalmas, 32 ezer tételből álló gyűjteményében ritka plakátok, filmjegyek, prospektusok és promóciós kártyák találhatók.

Az Arany ujj (Goldfinger) című film eredeti plakátjának módosított változatáért, amelyen a szigorú írországi cenzorok miatt a Bond-lány képét meg kellett változtatni, várhatóan akár 8000 fontot is fizethetnek.

Az első Bond-film, az 1962-es Dr. No plakátjáért pedig 15.000 fontot is megadhatnak.

A gyűjtemény akkora, hogy két részletben kerül értékesítésre – az elsőt november 16-án és 17-én az Ewbank's Auction House-ban bocsátják árverésre.

Oxenrider a plakátokon túl a filmek jelentős társadalmi eseményeket jelentő bemutatóihoz kapcsolódó anyagokat is felhalmozott. Az egyik legfontosabb a Thunderball Gala Charity Premiere brosúrája 1965. december 29-éről, amit aláírt Luciana Paluzzi, aki A Fantom visszatér (Spectre) bérgyilkosát, Fiona Volpe-ot alakította a filmben - ez a különlegesség akár 1000 fontért is eladható.

Árverésre bocsátják továbbá a Royal World Charity Premiere 1967. június 12-i brosúráját is, amely a Csak kétszer élsz (You Only Live Twice) című film a londoni Odeon Színházbeli premierjének az emlékét őrzi - ennek értékét 800 fontra becsülik - írja a The Sun.

1973. július 5-én szintén az Odeon Színházban mutatták be az Élni és halni hagyni (Live and Let Die) című Bond-filmet. A premier brosúrájáért, Paul és Linda McCartney aláírásával pedig 600 fontot is fizethetnek.