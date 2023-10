A Jóbarátok színészei voltak az elsők, akik egy sorozat egyetlen részéért egymillió dollárt kaptak. Köztük persze a hétvégén meghalt Matthew Perry is. Perry később több sikerfilmben, és más sorozatban is szerepelt, ráadásul kifejezetten jól fektette be a pénzt. Így óriási vagyont hagyott hátra.