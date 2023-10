Egy úttörő és hiánypótló ötletből valóság: az Egyesült Királyságban már olyan könyvtár is nyílt, ahol bárki ott is éjszakázhat. Az épületben mintegy 150.000 könyv, étterem és lenyűgöző olvasótermek vannak.

A könyvek szerelmesei és főleg a közelben élők minden bizonnyal nagyon örülnek annak, hogy van egy könyvtár, ami akár éjjeli szállásként is igénybe vehető.

Az észak-walesi Gladstone's Library az egyetlen bentlakásos könyvtár az országban, 26 szoba áll az éjszakai bagoly üzemmódban élők számára.

A könyvtárat William Gladstone egykori miniszterelnök alapította 1889-ben. Az alapötlet az volt, hogy azoknak is tudjanak segíteni, akik szívesen töltenének hosszabb időt könyvek között, olvasgatással.

A hálószobák mindegyike saját fürdőszobával rendelkezik, sőt még egy lakosztályt és kialakítottak az épületben.

Mivel elsősorban olvasási funkciót lát el a könyvtár, a szobákban nincs televízió, van viszont ingyenes wifi szolgáltatás, rádió, tea-és kávéfőző, valamint hajszárító is.

A szobák ára 120 fonttól (52.500 forinttól) kezdődik, amely magában foglalja a reggelit is. A Food for Thought nevű étteremben pedig olyan különleges ételekkel lehet pezsdíteni az agytekervényeket, mint a tagin (ez egy speciális agyagedényben nagyon lassút tűzön főzött zöldséges ragu, amit leggyakrabban bárányból vagy csirkéből készítenek), de lehet többféle raguból is választani, ahogy saláták, szendvicsek és sütemények is kaphatóak.

A BBC szerint a vendégek mintegy 30 százaléka egyházi személy, bár ez a korábbi évek 80 százalékához képest csökkenést jelent. Egyharmaduk állítólag kutató és tanár, míg a másik harmaduk turista.

A szobákon kívül a vendégek meglátogathatják a kétszintes könyvtárat, ahol íróasztalok és bőrfotelek várják őket, hogy a lehető legnagyobb kényelemben olvashassanak. A vendégek felfedezhetik a 150.000 könyvből álló gyűjteményt, miközben szünetet tartanak a csendes olvasótermekben.

Természetesen az ittalvás egyáltalán nem kötelező, bárki szabadon használhatja a könyvtárat csupán napközben is.

Sokan azok közül, akik ellátogattak ide, annyira megszerették a könyvtárat, hogy agyondícsérték a posztjaikban. "Csodálatos hangulatú épület, kényelmes, meleg szobák, lobogó tűz a társalgó kandallójában".

Másvalaki rejtett gyöngyszemnek nevezte, hozzátéve: "nagyon érdemes ellátogatni ide azoknak is, akik annyira nem a könyvek megszállottjai".

A könyvtár minden évben négy "író rezidenciát" nyit, ami magában foglalja az egy hónapos tartózkodást és az összes étkezést.

Forrás: Sun Online