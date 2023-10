A nagyjából 300 kilométer hosszúra tervezett autópálya a jelenlegi, sugaras gyorsforgalmi úthálózatot köti majd össze. A tervezői asztalon 2001 óta áll a gyűrű, ám eddig mindössze egy 20 kilométeres szakasz készül.

Most azonban ez megváltozhat, a Magyar Építők vette észre, hogy közbeszerzést írtak ki a gyorsforgalmi út újabb szakaszának tervezésére, emellett pedig az 51-es főúthoz kapcsolódó bajai déli elkerülő is megépülhet, valamint a 47-es út algyői Tisza-hídja is 2x2 sávosra bővül.

A közbeszerzés nyertesének feladatai közé tartozik az M9-es gyorsforgalmi út 51-es és 53-as főút közötti 57 kilométeres szakaszának tervezése Tompáig, déli lekötéssel, továbbá kerékpárút tervezése Jánoshalma és Kiskunhalas között, valamint egy mérnökségi telep megtervezése Jánoshalmán.

A feladatok közé tartozik még a bajai déli elkerülő kivitelezése során az 51-es főúton az elkerülő és Hercegszántó közötti szakasz 2x2 sávossá fejlesztése - teszi hozzá az Economx.hu.

Az algyői Tisza-híd a 2x2 sávra bővítés mellett egy kerékpáros átvezetőt és egy keresztirányú, külön-szintű gyalogos és kerékpáros átvezetést is kap a 47-es út csomópontjában.

(Cikkünk kiemelt képe illusztráció!)