6,9 millió dollárért (2,5 milliárd forintért) árulják azt a házat, amely többek között a Kardashian család reality-jében, és a "Joselin's Cabaret" című felnőtt reality-sorozatban is egy teljes évadon keresztül látható volt. De itt készült a "Love & Hip Hop" című valóságshow is.

Mihelyt az ember elhagyja a Las Vegas-i sivatagot, és áthajt a Sin City híres bulipalotájának magánkapuján, rögvest úgy érzi majd, mintha egy másik világba csöppent volna.

A helyszín egy szuperluxus bulinegyed - a milliomos influenszerek és celebek szórakoztató paradicsoma. A meseszerű ingatlankomplexum egyébként korábban forgatási helyszín volt, most 6.975.000 dolláros (2,5 milliárd forintos) csökkentett áron eladó.

Az ingatlant legutóbb 2020-ban vásárolták meg, akkor még 2.999.000 dollárért (1 milliárd forintért), és azóta a tulajdonosa még fényűzőbbé tette. Hatalmas mennyiségű márvánnyal, előkelő designer üvegcsempével, csúcsminőségű Viking kiegészítőkkel, eszközökkel, felső kategóriás szórakoztató funkciókkal és más elegáns dekorációkkal tette még gazdagabbá.

A feltűnő ingatlan először júniusban került a piacra 7.790.000 dolláros (2,8 milliárd forintos) listázási áron, ami aztán gyorsan 7.895.000 dollárra (2,9 milliárd forintra) emelkedett. Azóta azonban az árát csökkentették a jelenlegi kedvezményes, de még mindig drága összegre.

Az elegáns ingatlan számos kényelmi szolgáltatása a csillogó Vegas-i üdülőhelyekkel vetekszik.

Az egyik ilyen a hátsó udvar, ahol három hatalmas medence van, vízesésekkel, egy barlanggal, vízi bárokkal, vízicsúszdákkal, homokos strandokkal és több gyógyfürdővel. A medence mellett pedig pavilon, hidak, kabinok és minigolf pálya is van.

A villa több sorozat forgatási helyszínéül szolgált már, szerepelt többek között a Kardashian család reality-jében, emellett a "Joselin's Cabaret" című felnőtt reality-sorozatban is egy teljes évadon keresztül, és látható volt a "Love & Hip Hop" című valóságshow-ban is. Ráadásul a pletykák szerint ezt az ingatlant választották ki a "House Hunters on Vacation" Las Vegas-i epizódjához is.

Rachel Black Johnson ingatlanügynök röviden csak unikornis villának nevezi a házat, mert egész Las Vegas-ban nem található ehhez hasonló. Innen csupán néhány perc alatt a Las Vegas Strip-en találhatjuk magunkat, ahol Las Vegas nagy szálloda-kaszinó komplexumainak többsége van. De a repülőtér is a közelben van.

A 10 hálószobával és hat fürdőszobával rendelkező, tágas rezidencia akár 24 fő befogadására is alkalmas. Befektetési célú ingatlanként akár tökéletes esküvői helyszín is lehet. A majdani lakók és vendégeik szórakozásáról a moziterem, a flipperrel és videójátékokkal felszerelt játékterem, és a minigolfpálya gondoskodik.

A birtokon egy három hálószobás vendégház is található saját wellnessrészleggel, a főépület pedig számos hálószobával rendelkezik, amelyekben több vendég is kényelmesen elférhet. De van még itt egy emeletes szoba is, ami a Strip szállodáinak luxus penthouse szállásait idéző elsődleges lakosztály birodalma, ahol kerek, királyi méretű ágy, extra nagy jakuzzi, átjárható zuhanyzó, kandalló, és óriás tévé is található.

Az ingatlan összesen több mint egy hektáron terül el, és 786 négyzetméter lakótérrel rendelkezik. És ami lenyűgöző, hogy több mint 185 négyzetméternyi terasza is van.

Forrás: Realtor