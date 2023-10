Sok olyan bolthálózat létezik, aminek jelenleg nincs üzlete Magyarországon. Ezek közé tartozik a lengyel Biedronka is, ami Lengyelország egyik legnépszerűbb, és Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb árbevételét elérő kiskereskedelmi vállalata. Az áruházlánc most a regionális terjeszkedés mellett döntött, amivel jelentős konkurenciája lehet többek között a Lidlnek, az Aldinak vagy a Tescónak is.