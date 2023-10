Döbbenetes áron, 3,7 millió dollárért eladóvá vált az egyedülálló Flatiron kétlakásos ház, ahol Taylor Swift lakott, miközben az "1989 (Taylor's Version)" című ikonikus albumán dolgozott. A ház bizonyos része még az albumhoz készült promóciós felvételek között is látható.

A 33 éves amerikai énekesnő október 27-én adta ki a legújabb albumát, az "1989 (Taylor's version)", ami egy régebbi listavezető albumának vadonatúj dalokkal kiegészített változata. A most eladásra kínált ingatlan azért is különleges, mert Swift elmondása szerint ez volt az a New York-i menedéke, ahol a számára legkedvesebb polaroid felvételek készültek róla.

A Broadway 874. szám alatt található lakás igazi ihletforrás volt az énekesnő legújabb dalaihoz, és ezért ennek bejárati ajtaja az album egyik leghíresebb promóciós felvételén is látható.

Az ikonikus MacIntyre Buildingben található lakás egy tökéletes városi oázis. A 18 darab hatalmas, délre és nyugatra néző ablakoknak köszönhetően az otthont szinte elárasztja a természetes napfény, és pazar kilátás nyílik a városképre és a távolabbi Union Square-re.

Ez azonban nem egy átlagos, mindennapi otthon, ugyanis két lakást, a 301-est és a 401-est ötletes módon egyesítették, hogy egy három hálószobás, több fürdőszobás luxus remekművet hozzanak létre, amit egy egyedi tervezésű acéllépcső köt össze.

A bejárati ajtón belépve a folyosón egy tágas sarok nappali/étkezőbe juthatunk, ahol két hatalmas ablak engedi be a napfényt. Az amerikai stílusú konyha érdekessége az újrahasznosított gesztenyefából készült szekrénysor, valamint a kék színű vintage Tiffany hűtő.

A déli fekvésű, nyitott zuhanyzóval és mosdóval kiegészített hálószobában királyi méretű szuperkényelmes ágy gondoskodik arról, hogy az itt lakónak minél nyugodtabb éjszakája lehessen.

A vendéghálószobában egy hercegnő méretű Murphy ágy található. Ez egy többfunkciós, helytakarékos, felhajtható ágy, ami azért lett annyira népszerű, mert ezzel a hálószoba akár nappaliként is hasznosíthatóvá vált. A folyosó túloldalán van a gigantikus fürdőszoba, réz áztató káddal.

Egy csigalépcső vezet az elsődleges lakosztályba, ahol egy egyedi tervezésű ágy áll a középpontban. A szoba különlegessége az antik kőből készült mosdó és a hatalmas gardróbszekrény.

Egy újrahasznosított gesztenyefából készült ajtón keresztül pedig egy másik szobába juthatunk, ami irodaként, de akár vendégszobaként is hasznosítható. A lakáshoz tartozik egy padlás, egy kamra és egy női mosdó antik mészkő mosdókagylóval.

