A 19 éves Charli D'Amelio büszkélkedhet a TikTok legnépszerűbb nőjének áhított címével, hiszen elképesztő 156 millió követője van a platformon. A Z generációs tánckirálynő mindössze két éve lett híres.

Az influenszer családjának még saját tévéműsora is volt a Hulu csatornán: The D'Amelio Show. Most azonban ahelyett, hogy szuper táncmozdulataival képráztatná el rajongóit, azzal keltett nagy feltűnést, hogy megjelent az egyik amerikai szupermarketláncban, a Walmartban, ahol felöltötte a formaruhát és beállt a pénztárba dolgozni.

A közösségi média sztárja, aki TikTok posztonként legalább 82.000 fontot (36 millió forintot) keres, nem szívjóságból dolgozott a pénztárakban. D'Amelio, akinek becsült nettó vagyona a Celebrity Net Worth szerint 30 millió dollár, azért vállalta be ezt a melót, hogy népszerűsítse új popcornját.

A Walmartos táncolásáról készült videót a lány feltette a közösségi média felületeire, ami már 80 millió megtekintésnél tart. Sokan azonban nem nézték jó szemmel az influenszer munkáját, mert azt gondolják, hogy a tini gúnyt űz a munkásokból.

