A  világ legfényűzőbb bányásztáborának lakói akár 45 millió forintot is kereshetnek

A bányásztáborban teljesen felszerelt konyha, 2.500 szoba, egy nagy pázsitú háromszintes kávézó, egy olimpiai méretű úszómedence, és squashpálya is van. A Crossfit edzőteremben az itt pihenők a fittségi szintjüket is karban tarthatják, vagy akár növelhetik is. A dolgozók számára egy mega társalgó is rendelkezésre áll, ahol pihenhetnek, valamint egy 3.000 könyvből álló könyvtár, ha művelődni támadna kedvük.

A BHP a szabadtéri sportolási lehetőségekre is gondolt, amikor felépíttette ezt a rekreációs létesítményt: van itt focipálya, krikettpálya, valamint tenisz- és kosárlabdapálya is.