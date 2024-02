Érdemes körülnézni a padláson, milliókat érhetnek a porosodó játékfigurák

A nosztalgiafaktor mellett egy-egy játék értékénél szintén fontos tényező a ritkasága, hitelessége, népszerűsége, ahogy az is, hogy milyen állapotban van. Mutatjuk minden idők legkeresettebb játékait!

Briliáns Barbie

A kislányok többsége nagyon szeret Barbie babákkal játszani, ezért aztán nem is meglepő, egy-egy babáért sokan nagyobb összeget is hajlandóak fizetni. Ráadásul a tavaly nyáron bemutatott Barbie című film ismét lázba hozta a világot. A legdrágább Barbie-babát az ausztrál Moulin Rouge ékszertervezője Stefano Canturi készítette, és egy fekete pánt nélküli estélyi ruhát visel, kiegészítőként pedig egy egykarátos, négyszögletes csiszolású rózsaszín gyémánttal díszített choker nyakláncot visel, ami ünmagában is nagyon értékes. Így együtt egy 2010-es árverésen 302.500 dollárért (109 millió forintért) kelt el, a bevételt pedig a mellrákkutatásra ajánlották fel.