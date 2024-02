Gigantikus összegért kelhet el a Harry Potter első kiadása

Akár 11.000 dollárért is elkelhet a Harry Potter és a Bölcsek köve című tudományos-fantasztikus regény legelső példánya a Hansons aukciós ház könyvtári árverésén február 26-án.

Az RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) állatvédő szervezet névtelen ajándékként kapta a könyvet, és elvitte a Hansons aukciósházhoz, hogy értékbecslést készíttessen róla. Itt hivatalosan is igazolták, hogy ez a könyv valóban egy nagyon ritka, kitűnő állapotban lévő első kiadás, és kijelentették, hogy a könyvért kapott összeget egy állatvédő szervezet kapja, ahol jelenleg több mint 50 állatról gondoskodnak, köztük egy 11 hónapos kakaduról, akinek szintén Harry a neve.