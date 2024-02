Halálos nukleáris anyagokkal üzletelt a világ egyik legrettegettebb maffiafőnöke

Amellett, hogy a veszélyes anyagokkal kereskedett, a jakuzafőnök komoly fegyverek beszerzéséről, köztük föld-levegő rakéták, AK-47-es kézifegyverek, illetve páncéltörő lőszerek vásárlásáról is tárgyalt. Ezeket feltehetően Burmában akarta kábítószerre cserélni.

Az amerikai ügyészek szerint a 60 éves Ebisawa és 61 éves bűntársa rendkívül súlyos bűncselekményeket követtek el. Ha elítélik őket, akár életfogytiglant is kaphatnak.

A japán jakuza a világ egyik legrettegettebb bűnszervezete. Ahogy az Origo bemutatta, a gazdasági-társadalmi beágyazottsága Japánban óriási, annak ellenére, hogy jelentősége visszaszorulóban van. A gengszter-életpálya egyre kevésbé vonzó a fiataloknak, a jakuzák társadalma egyszerűen kezd elöregedni.

A rettegett szervezethez köthető bűncselekmények is sokat finomodtak az elmúlt években, a maffia most már olyan üzletekben is fantáziát lát, mint a gyöngyös teák árusítása. Pár éve gazdasági szankciókkal súlytották a mintegy húsz bűnözői csoportot magában foglaló szervezetet.