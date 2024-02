Megújult az ország egyik legromantikusabb vára

Az interaktív vártörténeti kiállítás mellett középkori szabadulószoba is várja a vendégeket, akik újonnan kialakított látogatói útvonalon járhatják be a vár minden szintjét.

A beruházás része volt a Dr. Román András Látogatóház bővítése, a Masinás vendéglő és a Millenniumi Emlékpark fejlesztése, valamint a parkoló bővítése.

Hollókő Román András közreműködésével került műemlékvédelem alá. Az ő tiszteletére épült meg 2005-ben a nevét viselő látogatóház, mely információs és felfrissülési pont, az épület rendezvényeknek is otthont ad.