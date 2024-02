Óriási hajókkal tör be Európába a BYD

Nagyon lényeges, hogy a BYD-nél használt hajók kifejezetten autók szállítására tervezett teherhajók. Úgynevezett "roll on / roll off", azaz "roro" típuúsak. Ez azt jelenti, hogy rámpák segítségével közvetlenül fel lehet hajtani a hajó rakterébe az autókkal, érkezéskor pedig lehajtani. Ez a BYD-nél, és a hasonlóan nagy cégek exportjánál óriási jelentőségű, mivel lerövidíti a ki- és berakodási időt a darus be- és kirakodáshoz képest – ismerteti az MIT technológiai hírekkel foglalkozó folyóirata.

Jelentősen bővtené exportját 2023-hoz képest is a kínai BYD

Fotó: BYD

A kínai óriás célja, hogy idén tovább növelje exportját, és ezzel kihívója legyen az európai autógyártóknak is.