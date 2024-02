Óriási per indult az Eagles zenekar kéziratainak lopása után

A per vádlottja Glenn Horowitz, egy ritka könyvekkel foglalkozó kereskedő, Craig Inciardi, a Rock and Roll Hall of Fame, azaz a Rock and Roll Hírességek Csarnoka korábbi kurátora és Edward Kosinski, egy emléktárgy-kereskedő.

A vád szerint a három férfi megszerezte, majd megpróbálta eladni az Eagles több híres dalának eredeti kéziratát, így a Hotel California kézzel írt szövegét, illetve az ahhoz készített jegyzeteket. A vádpontok között szerepel lopott tárgyak birtoklása is.

A per során a vád tanúi között lesz Don Henley, az Eagles egyik alapítója, a Hotel California társ-szövegírója. A zenész az együttes turnéja közben utazik majd New Yorkba.

A címadó dal, a Hotel California a zenekar legismertebb száma és a rocktörténelem egyik leggyakrabban játszott dala, aminek a szövegéről is több feljegyzés szerepel a per tárgyát képező iratok között. Az iratokból nyomon követhető, hogy milyen szövegváltozatok keletkeztek, miközben az 1970-es években a dal megszületett, jegyzetekkel és több gondolattal kiegészítve az együttes két tagjától, a szövegíróktól Don Henley-től és Glenn Frey-től.