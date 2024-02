Pár nap és indul a lakásbiztosítási kampány – itt van minden, amit tudni érdemes

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a múlt év harmadik negyedének végén nagyjából 3,3 millió lakossági vagyonbiztosítási szerződés élt Magyarországon, ami azt jelenti, hogy az itthoni lakóingatlanok közel háromnegyede rendelkezik valamilyen biztosítási védelemmel. Nagyjából egymillió olyan lakóingatlan is van ugyanakkor, amelyre nem kötöttek még biztosítást tulajdonosaik: remélhetőleg ezek aránya is csökken majd a márciusi kampány ideje alatt.

A piaci szereplők várakozásai szerint a most induló kampány több százezer új szerződést is hozhat – egyes becslések szerint a váltók, illetve az újonnan belépő ügyfelek együttes száma elérheti akár a félmilliót is. Tekintettel arra, hogy 2022-ben a lakossági vagyonbiztosításokból származó díjbevétel 165 milliárd forint környékén alakult, arra lehet számítani, hogy a mostani kampány több tízmilliárd forintot mozgat majd meg a piacon.