Rálőttek egy postásra Szolnokon

Hozzátették, hogy

a bántalmazások döntő hányada kézbesítéssel kapcsolatos konfliktusból adódik.

A Magyar Posta ezért rendszeresen tréningezi a kézbesítőit, hogy adott esetben kellő lélekjelenléttel és felkészültséggel kezeljék a konfliktusokat; segélyhívós készülékkel látják el őket, a tartózkodási helyük pontos jelzését pedig GPS-helymeghatározóval biztosítják. A cég egyúttal a lakosság együttműködését is kéri abban, hogy a küldemény átvétele során a kézbesítő által kért, átvételt igazoló okmányokat készítsék elő és mutassák be.

A közlemény szerint a kiemelt kockázatú időszakokban a rendőrség járőrei és a polgárőrök szintén figyelik a kézbesítőket, valamint a posták környékét. A vármegyei rendőrfőkapitányságok helyszíni bűnmegelőzési célú, interaktív oktatásokat is szerveztek, hogy a postások felismerjék a gyanús jelenségeket, és azonnal jelenthessék azokat a vállalat biztonsági szolgálatának - olvasható a közleményben.