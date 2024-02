Több nagyon gazdag lottómilliomost is meggyilkoltak

Curtis Sharp

Curtis Sharp Jr. karbantartóként dolgozott New Jerseyben, amikor 1982-ben nyert 5 millió dollárt a New York-i lottón. A férfi feleségével és barátnőjével együtt vette fel nyereményét, és így hármasban pózoltak a fotósok előtt. Nyereményéből sok pénzt adott barátainak, és rokonainak, és még egy 15.000 dolláros csekket is írt az etiópiai éhínség áldozatainak megsegítésére. Sokat költött a válásaira, autókra és nyerőgépekre is. A lottónyereményének ezzel a felelőtlen költekezéssel búcsút is inthetett, de ezt egyáltalán nem bánta meg.