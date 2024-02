Több tonna csirkehúst loptak el Kubában

A 30 vádlott között az állami vállalatnál magas beosztásban dolgozók, informatikusok, biztonsági őrök is vannak, és olyanok is, akik nem a vállalat dolgozói. Bűnösségük esetén akár 20 év börtönre is ítélhetik őket.

A gigantikus csirkehúsrablás Kuba gazdasági válságára utaló eset. A kommunista szigetország egy ideje komoly ellátási nehézségekkel küzd, kevés az élelmiszer, és a gyógyszerhiány is komoly gondokat okoz. A fizetések alacsonyak, azokból alig lehet megvenni a szükséges termékeket, amik egyébként a központilag előírt ütemezéshez képest több hetes csúszással kerülnek a boltokba – írja a Reuters.

Ahogy az Origo megírta, az élelmiszerhiányt néhány éve struccok importjával próbálta a szigetország enyhíteni. Az Origo beszámolt arról is, hogy 2023-ban súlyos vízhiány lépett fel Havannában, ami az akkori hőségben tovább tetőzte a gondokat.