A Baltimore-ban történt tragédiának olyan komoly gazdasági hatásai vannak, amit Magyarországon is lehet majd érezni

Az autók mellett nagyon sok mezőgazdasági illetve az építőiparban használt gép halad át a kikötőn. A kikötői árukezelés ideiglenes leállításával ezek is késve jutnak el rendeltetési helyükre.

Felvétel Baltimore belső kikötőjéről

Fotó: Colin Lloyd / Unsplash

Baltimore kikötőjében kezelnek árukonténereket is, bár amerikai viszonylatban ennek jelentősége kisebb: tavaly az utolsó negyedében 265 ezer konténer fordult meg ott, ami jóval kevesebb, mint amennyi például New York vagy New Jersey kikötőiben. Azokban a kikötőkben akár 2 millió konténert is kezelnek ugyanazon időtartam alatt.

"A világkereskedelmi hatása nem lesz jelentős a hídomlásnak, de a kikötői infrastruktúra kiesése komoly gondokat okozhat az áruk fogadásában" – jelezte Judah Levine, a Freightos nemzetközi tengerhajózási platform vezetői elemzője.

Az eredetileg Baltimore-ba érkező konténerszállítmányokat vélhetően más, nagyobb kikötők át tudják majd venni, de a szakértők ennél komolyabb problémákat is megneveztek.

India energiatermelése lehet az egyik vesztes

Világkereskedelmi szempontból csekély, de az ellátási láncok szempontjából nagy hatása lehet a balesetnek. Bár meglepőnek tűnhet, de az egyik legnagyobb vesztese a hídomlásnak India lehet. Az Egyesült Államok tavaly mintegy 74 millió tonna szenet exportált. Baltimore kikötőjéből 2,5 millió tonnát indítotak útnak.

A szállítmányozás felfüggesztésével a szénszállítmányok elmaradása Indiában okozhat gondokat, ugyanis az ország továbbra is számos szénerőművét működtet energiatermelés céljából.

A Baltimore kikötőjéből szállított szénmennyiség a teljes tengeren szállított szén 2 százaléka, így a hídomlás a szén piaci áraira nem lesz érdemi hatással. Az ellátási láncokban azonban zavart, de akár káoszt is okozhat. De a kérdés sokkal inkább az, hogy Indiában milyen hatása lesz a balesetnek, mintsem a világ egészén – értékelte a helyzetet Ernie Thrasher, a Xcoal Energy & Resources vezérigazgatója. Szerinte a szénszállítások felfüggesztése várhatóan hat héten át fog tartani.

Széntüzelésű erőmű Indiában: a Baltimore kikötőjéből induló szén egy része ezekbe az erőművekbe kerül

Fotó: Anadolu Agency via AFP / 2022 Anadolu Agency

Érdemes megelníteni azt is, hogy Baltimore kikötője kifejezetten nagyszámú munkavállalónak ad munkát.

Mintegy 15 ezer közvetlen munkahelyet jelent a működése, és közvetett módon nagyjából 140 ezer fenntartásához járul hozzá.

A kikötő csak hosszú idő múlva üzemelhet rendeltetésszerűen, addig viszont arra a helyzetre is megoldást kell találni, ha a dokkmunkásoknak és más munkavállalóknak nem lesz elég feladatuk.

Nem az első balesete a hajónak

A balesetben érintett, 10 ezer konténeres kapacitású hajót, a Dalit jelenleg az egyik legnagyobb tengeri áruszállító vállalat, a Maersk bérli. Az incidens kapcsán kiderült, hogy a hajónak nem ez az első balesete. 2016-ban a belgiumi Antwerpen kikötőjéből indulva az egyik mólónak ütközött. A karambol miatt megsérült a hajótest, és bár a hibát elvileg kijavították, az egyes források szerint jelentősen befolyásolja a hajó kormányozhatóságát.

A hatalmas konténerszállító hajó letarolta a hidat, kiderült, hogy műszaki problémák lehettek vele

Fotó: Kevin Dietsch / Kevin Dietsch/Getty Images

Tavaly nyáron Chile kikötőjében vizsgálták át, és több gépészeti problémát jeleztek róla.

Az akkori balesetet követő hivatalos vizsgálat megállapítási szerint a hajó kapitánya és elsőtisztje hibázott.