Az ország új szupertankjában látták az észak-koreai diktátort - videó

ez volt az az alakulat, mely koreai háború idején elfoglalta Szöul városát.

Az eseményen feltűnt az észak-koreai vezető, Kim Dzsongun is. Hivatalosan ő irányította a gyakorlatot, és több fotó készült, melyen katonák társaságában látható. Ám úgy tűnik, ennél többről is szó volt, és alighanem az első számú vezető maga is kipróbálta az ország új szuperpáncélosát, melyek néhány példányát a hadgyakorlaton mutatták be. Legalábbis erre utal, hogy egy-egy, a tankokról készült felvételen az látható, ahogy feje kiemelkedik az egyik páncélosból.