Bemutatták a Camilla királyné Barbie-babát

A Women of the World rendezvényen a Buckingham-palotában leplezték le a Camilla királynéról mintázott legújabb Barbie-babát. III. Károly felesége el volt ragadtatva, hogy végre neki is van Barbie-baba képmása.

Camilla királyné kapott egy saját képmását ábrázoló Barbie-babát, ami mint mondta legalább 50 évvel fiatalította meg őt. III. Károly király felesége a Buckingham-palotában megrendezett Women of the World (WOW) rendezvény házigazdája volt. A Camilla királynét ábrázoló Barbie-baba királykék Fiona Clare-ruhát, Amanda Wakeley fekete kabátot, Eliot Zed cipőt, valamint Launer kézitáskát és Van Cleef & Arpels karkötőt visel.

Camilla királyné és a Barbie-baba képmása

A királynét, aki 2015 óta tölti be a WOW elnöki tisztségét, Mathilde, a belgák királynője és Gloucester hercegnéje kísérte végig a WOW Girls fesztiválbuszon, amit a Barbie-babákat is gyártó Mattel cég szponzorált. Ez egy olyan átalakított busz, amiben egy hangstúdió és egy könyvtár is helyet kapott. Ez az iskolákat látogatja meg azzal a céllal, hogy népszerűsítse a nemek közötti egyenlőséget a fiatalok körében. Krista Berger, a Mattel-nél a Barbie-kal és más babákkal foglalkozó részleg senior alelnöke Los Angelesből repült Londonba, hogy átadhassa a Camilla királyné Barbie-babát a brit uralkodó feleségének.

Sarah Allen, a Mattel brit részlegének PR managere elmondta, hogy a Barbie elkészülte előtt egyeztettek a királynéval, hogy mit szólna hozzá, ha neki is lenne saját Barbie-babája, és kikérték a véleményét, hogy mit viseljen ez a baba. A királyné a Buckingham-palota biliárdtermében találkozott néhány kiválasztott gyerekkel, majd átment a Bow room-ba, ahol olyan híreségekkel fotózkodott együtt, mint Helen Mirren, az egykori Spice Girl Melanie Brown és a lánya Phoenix Brown, Kelly Holmes, Emma Barnett, Maggie Aderin, Natasha Kaplinsky, Lawrence of Clarendon bárónő és Rachel Riley.