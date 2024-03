Bukás lehet Adele müncheni koncertsorozatából

Adele brit soulénekesnő egyik fellépésén

Fotó: Origo

A müncheni koncertjeire nézve azonban többen rossz előjelként értékelik, hogy az énekesnő nemrég betegségre hivatkozva, orvosai utasításait követve, lemondta márciusi előadásait a több mint 4000 férőhelyes, híres las vegasi Ceasars Palace-ban. Közösségi oldalán azt ígérte rajongóinak, későbbi időpontokban megtartja előadásait, de bejelentése óta nem adott újabb hírt erről. Közlése alapján valószínűleg kiújult isiásza, ami megnehezíti számára a lábon állást.

Vélhetően az énekesnő eltűnése sem segíti, hogy müncheni koncertjeire jobban fogyjanak a jegyek, amik árait sokan túlzónak tartják. Többek emlékezetében még élhet az énekesnő vallomása arról is, hogy korábban alkoholizmussal küzdött. Az Independent gyűjtése szerint az olcsóbb árkategóriában lévő jegyeket szinte mind eladták, egyébként ezek is 180 eurótól kezdődtek. Ám a jobb helyekre több száz euróért kínált jegyekből még bőven van. S bár Adelének sok rajongója van Európában is, még ők is hezitálnak azon, hogy