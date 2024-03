Egy brit férfi szerint a luxusautójával bárhol, akár a mozgássérült parkolóban is megállhat

A 28 éves essexi férfi, Luke Desmaris a TikTok-on mutatta be hatalmas fekete Mercedes G Wagon terepjáróját, ami a videó felvételekor éppen egy mozgássérülteknek fenntartott helyen parkolt. Ahhoz is elég bátor volt, hogy kioktassa követőit arról, hogy ő miért is parkolhat bárhol, ahol éppen kedve van.

A kép csak illusztráció

Fotó: Shutterstock/Sheila Fitzgerald