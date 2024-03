Egy héten át ingyen ad ételeket az egyik gyorsétteremlánc

egyik nap ingyenes croissannal, másik nap egészben sült burgonyafalatokkal lehet kiegészíteni az étkezést, feltéve, ha a vásárló egyébként már csatlakozott a Burger King hűségprogramjához.

Az akció rendkívüli, bár korántsem egyedülálló. Nemrég épp a Burger King volt az, amely három napon át ingyen adta legfontosabb szendvicsét, a Whoppert a vásárlóknak. Ezzel a lépéssel és a mostani akcióval is a konkurens Wendy's újdonságára reagálnak. A Wendy's nemrég dinamikus árazást vezetett be egyes szendvicseire, ami azt jelenti, hogy egy-egy termék ára akár napközben is változhat, a kereslet függvényében nőhet és csökkenhet.

A Dunkin pedig a nyári időszámítás bevezetéséhez kapcsolódóan jelentett be promóciót, melynek keretében korlátozott ideig ingyen adják kávéitalaik egy részét. (Az Egyesült Államokban már március 10-én nyári időszámításra álltak át.)