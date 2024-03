Egy stewardess óva int attól, hogy repülés közben orrot fújjunk

Néhányan azt tanácsolták a szénanáthában és egyéb allergiában szenvedőknek, hogy még a repülés előtt vegyenek be gyógyszert ezek ellen. Mások viszont erre azt válaszolták, hogy vannak, akiknek a szervezete nem tolerálja az allergia elleni gyógyszereket, így számukra ez nem opció. Voltak olyanok is, akik pedig azt írták a videó alá, hogy ők nem fognak több emberen és még az ételhordó kocsin is átmászni, csak egy pár másodperces orrfújás miatt.

Forrás: Daily Star