Egyre több fiatal lógja el a munkát Észak-Koreában

A koronavírus világjárvány kitörése óta egyre nagyobb a gazdasági visszaesés Észak-Koreában. A lakosok többsége az éhínség küszöbén áll, sokan az utcákon vagy otthonaikban halnak éhen. Ennek következtében pedig most az is kiderült, hogy elképesztő számban hagyják ott a munkahelyeiket a fiatalok. Az sem tántorítja el őket, hogy munkáltatóik jogi lépésekkel is fenyegetőznek, ha nem veszik a munkát – ez inkább még dacosabbá teszi őket.

„Hjeszanban például már megduplázódott a munkát ellógó fiatalok száma, korábban csak egy-két ilyen eset volt, az utóbbi időben azonban már majdnem tíz ember is hiányzott a munkahelyéről” - nyilatkozta a Daily NK egyik forrása február 29-én. A forrás ehhez még hozzátette, hogy a fiatalok egyre kevesebb motivációt éreznek arra, hogy megjelenjenek a kormány által kijelölt, alig fizető munkahelyeiken.