Elárverezték Harry herceg egyik alsónadrágját

Harry herceg 2012-ben díszvendég volt egy Las Vegas-i bulin, amit az ötcsillagos Wynn Hotel egyik fényűző lakosztályában tartottak. Erről maga a herceg is beszámolt, bár bizonyos részleteket állítólag valamiért nem említett meg. Carrie Royale, aki szintén a szerencsés meghívottak között volt, ezt nagyon zokonvette, és nemrég azt is elárulta, hogy még csókolózott is a herceggel.



Fotó: UK Press/Press Association Images Julian Parker / UK Press/Press Association Images Julian Parker