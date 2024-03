Elképesztő bejelentést tett az MVM - ennek nagyon sokan fognak örülni

Ez valójában két vonatkozásra utal. Az egyik az, hogy az autók hatótávja is folyamatosan nő. A másik az, hogy a töltőhálózat is sokat fejlődött, fejlődik. Ahová az elektromos autós elmegy, onnan vissza is tud jönni” – foglalta össze ennek jelentőségét Balogh Szabolcs.

S ha már töltőhálózat, érdekes visszacsatolást kapott az MVM Mobiliti arra, mit várnak az ügyfelek a töltőhálózat fejlesztésétől. „Nincs az a töltőszám, ami elég lenne” – fogalmazott Balogh Szabolcs, aki szerint ugyanakkor elég egyértelműek az ügyfélelvárások.

A válaszadók nagyjából 80 százaléka ugyanis azt preferálja, hogy sok lokáción legyen elérhető egy-egy töltő, mintsem azt, hogy viszonylag kevés lokáción, de helyszínenként nagy töltőcsomópont jöjjön létre.

A kialakítással és a töltők hozzáférésével általában elégedettek az ügyfelek. Aminek örülnének, az a még több töltő – derül ki a felmérésből.

Integrációra és a vállalati igények kiszolgálására kell készülni

Pálfy Barnabás, az MVM Mobiliti kereskedelmi vezetője elmondta: mostanra olyan komoly ökoszisztéma épült az elektromos töltés illetve a Mobiliti appliákciója köré, aminek például az az eredménye, hogy a regisztrált ügyfelek 39 országban tudnak töltést indítani, utólagos forintban való fizetéssel.

A más alkalmazásokkal való integráció eredményeként pedig ma már lényegében valós idejű adatokból, töltők rendelkezésre állásából tervezhetik meg útvonalukat Európán át az elektromos járműveket használók.

Pálfy Barnabás kereskedelmi vezető arról beszélt, hogy a vállalat képes kiszolgálni a cégek flottás igényeit is

Fotó: Polyák Attila - Origo

Pálfy Barnabás elmondta azt is, hogy a magán ügyfelek mellett a vállalat már most is több vállalat számára kínál flottaszolgáltatásokat, és készen állnak arra, hogy átfogó felméréssel és tanácsadással segítsék a céges elektromosautó-flották kialakítását és menedzselését.

Más szempontokat is figyelembe kell venni ezeknél az igényeknél, például a telephelyek közötti távolságokat, a jellemző várakozási időt a cég egyik vagy másik telephelyén, és úgy kell tudni menedzselni a töltésre használt villamosenergia elszámolását, hogy ilyen esetben a vállalatok jellemzően saját áramot használnak

– ismertette Pálfy Barnabás.

Hozzátette: az MVM Mobiliti most is végez ilyen feladatokat vállalati partnerek részére, és készen is áll átfogó szolgáltatások nyújtására

Olcsóbban lehet elektromos autózni márciustól

Nem meglepő, hogy az elektromobilitásban már részt vevő ügyfelek éppúgy árérzékenyek, ahogy a hagyományos meghajtású autókkal közlekedők. Az MVM Mobilitinek sikerült az árcsökkentés: március 13-tól az e-Mobi DC töltőkőn csökkennek a töltési árak, és egységesek lesznek az AC töltők egységáraival.

Mindkét típusú töltőn egységesen 225 Ft/kilowatt (kW) áton lehet tölteni a játműveket.

Így a 22 kW-os DC töltés ára a mostani 250 Ft helyett 225 Ft lesz, ahogy a nagy DC töltőkön alkalmazott ár is csökken, a 260 Ft-ről 225 Ft-ra.

Egységesített, kedvezményes árral valamint egy új díjcsomaggal készült az MVM Mobiliti a tavaszra

Fotó: Polyák Attila - Origo

A Mobiliti emellett új tavaszi díjcsomagot is bevezet annak érdekében, hogy ezzel is támogassa a zöld, környezetbarát mobilitás terjedését. A HellóTavasz Díjcsomag a Mobiliti valamennnyi töltőjén érvényes lesz, köztük olyan népszerű töltőpontokon, mint az Auchan, Spar, Dechatlon, McDonald's áruházak illetve éttermek helyszínein. Ezeken a helyeken bruttó 26 Ft kedvezménnyel tölthetnek a társaság magánügyfelei, így a díjcsomagot választók az e-Mobi DC töltők árkedvezménye miatt 199 Ft-ért tölthetnek. Ezért naptári 30 napra szólóan 2990 Ft-ot kell fizetni, mely legfeljebb 1000 kilowattóra kedvezményes töltésre jogosít.

Ha a villamos energia költsége konszolidálódik, akkor mozdulhatunk el abba az irányba, hogy egységes legyen a töltési ár

– mondta Balogh Szabolcs, aki szerint muszáj figyelembe venniük, hogy nem minden töltőponton saját áramot adnak el. Addig is a lehető legalacsonyabb szinten igyekszik a vállalat mindenkinek biztosítani a töltési energiát. Ha pedig a mostani tavaszi díjcsomag sikeres lesz, újabb konstrukciók kidolgozása is felmerülhet – tette hozzá.

"Idén is folytatjuk a hálózatfejlesztéseket, attól pedig nem térünk el, hogy csak zöld energiát vásárolunk" – mondta az ügyvezető. A cég képviselői emlékeztettek rá: az MVM Csoport 2035-ig szóló, elfogadott stratégiájában fontos, egyre nagyobb szerepet tölt be az e-mobilitás. A MVM Mobilitinél ezért változatlanul a környezetbarát közlekedés elterjesztésére törekednek, melynek része a gazdasági és környezeti szempontból is fenntartható e-mobilitás, annak edukációs feladatainak felvállalásával együtt.