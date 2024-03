Elképesztő összegeket csalt ki egy sztárügyvéd több lottómilliomostól

2020. augusztus 18-án reggel Kurland, Smookler, Russo és Chierchio többrendbeli csalás és pénzmosás vádjával bíróság elé került New Yorkban, ahol azzal vádoltak őket, hogy több mint 100 millió dollárt csaltak ki három nagy lottónyertesből. Smooklert és Russót még zsarolással is meggyanúsították.

A New York-i szövetségi ügyészek egy olyan szélhámosságot vázoltak fel, amely szerint Kurland építette ki a bizalmat a hozzá forduló lottónyertesekben. Ezek a hirtelen meggazdagodott emberek nem tudták, hogy milyen lehetőségek és buktatók tornyosulnak előttük, ezért fordultak tanácsért az ügyvédhez. Kurland befektetési tanácsait követve a lottónyertesek a társai által működtetett magas kamatozású hitelezési vállalkozásokba fektették a pénzüket, amiért a jogász titokban hatalmas jutalékot kapott. Ezt követően ügyfelei további millióit - anélkül, hogy erről feltétlenül tájékoztatta volna őket - egy olyan vállalkozásba fektette, aminek keretében a világjárvány tomboló tetőpontján Ázsiából arcmaszkokat vásárolt, majd azokat brutális haszonnal továbbadta. Kurlandot és társait azzal is megvádolták, hogy a rájuk bízott lottónyereményeket jachtok, luxusautók, country klubtagságok és más fényűző dologra költötték. A tetejébe az is kiderült, hogy a banda egyik tagja azzal fenyegetett meg valakit, hogy megöli - aztán kitutódott, hogy ez az illető egy szövetségi informátor volt.

A vádlottak ártatlannak vallották magukat, majd egymásra mutogattak a bűncselekmények elkövetése kapcsán. Kurland ügyvédje, Telemachus Kasulis volt szövetségi ügyész a bírósági beadványokban azzal érvelt, hogy a lottóügyvéd naiv volt - társainak áldozata lett, aki azt hitte, hogy a rájuk bízott hatalmas összegeket felelősségteljesen fektetik be. Gerald McMahon védőügyvéd, aki gyakran képviselt maffiózókat a következőt nyilatkozta: "Több mint 40 éve vagyok a pályán, de még soha nem láttam olyan fickót, aki az ellene szóló bizonyítékok alapján halottabb lett volna, mint Jason Kurland."