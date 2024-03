krimibe illő körülmények között, az Aranyvonaton menekítették ki az állam vagyonát, a 33 tonnás aranykészletet az országból.

Fotó: Horváth András / Pénzmúzeum

Március 15-én ismét a reformkor kerül a fókuszba. Ezen a napon jutalom jár azért, ha a látogatók – tisztelegve az 1848-49-es szabadságharc előtt – korhű ruhában érkeznek. Akinek nincs jelmeze, a kosztümös fotósarokban próbálhatja ki, milyen korabeli ruhát viselni, sőt ugyanitt meg is örökítheti ezt a különleges pillanatot. A Pénzmúzeum erre a napra Pilvax hangulatúvá varázsolja kávéházát, a gasztronómiai kínálat március 15-én a reformkor kedvenc süteményeivel, köztük Kossuth-kiflivel bővül. Az aulában érmebevizsgáló-és becslő stand, kézműves foglalkozás várja a látogatókat. Ezen a napon debütál a robotika foglalkozás, illetve e napon látható utoljára a Postapalota múltját felelevenítő időszaki kiállítás, amelynek falai között Bodó Péter kurátor kalauzolja a látogatókat. Természetesen a Pénzmúzeum Panoráma terasz is várja a vendégeket, akiknek a magasban szerencsekerék pörgetésre is lesz lehetőségük.