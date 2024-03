Előkerült a World Trade Center egy elfeledett tárgya

A számla egy újságírónőé, Joanne Lipmané volt, és a háttértörténetet Dean Rotbart díjnyertes szerző "Szeptember tizenkettedike" című könyvében írta le.

A Redditen megosztott számlán látható, a vásárlás egy Lechters Housewares nevű üzletben történt 8:55-kor - 9 perccel a WTC elleni első támadás után. Rotbart könyve szerint Joanne Lipman, aki akkoriban a The Wall Street Journal vezető szerkesztője volt, azért ment be a WTC előcsarnokában található üzletbe, hogy hűtőmágnest vásároljon lánya, Rebecca tizenegyedik születésnapjára. Vett egy hegedű alakú mágnest, amelynek közepén egy gomb volt, amelyet megnyomva egy dallam szólalt meg, valamint vásárolt egy mobiltelefon alakú mágnest is. Ahogy a pénztárhoz közeledett, meghallotta, hogy az épület folyosóján káosz uralkodik.