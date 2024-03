Ennek a férfinak pokollá vált az élete - mindenkit szörnynek lát

A férfi számára egy rémálom vált valóra, amikor aznap reggel kinyitotta a szemeit, és szerettei arcát, fülét, orrát és száját csúnyán eltorzítva, borzalmas formájukban látta csupán. Aztán, amikor kiment az utcára mindenki másnak az arca is ilyen koboldszerű lett számára. Mint később kiderült ennek a hátterében egy borzalmas és nagyon ritka betegség áll: a prosopometamorphopsia, PMO néven ismert neurológiai rendellenesség. Ez a kór olyannyira ritka, hogy az orvosi szakirodalom is csupán 81 ebben szenvedő betegről tud, így már nem is annyira meglepő, hogy Sharrah esetét felkapta a sajtó.

A férfit a Dartmouth College Pszichológiai és Agytudományi Tanszéke vizsgálta meg alaposan, és ők diagnosztizálták a baját is. Sharrah az arcokat önmagukat ijesztően eltorzult formájában látja, eltúlzott barázdákkal és megnyúlt arcvonásokkal. Az agya szép lassan alkalmazkodott ehhez a változáshoz, és azóta már felismeri minden ismerősét, annak ellenére is, hogy az elméje miféle rémekké alakította át őket.