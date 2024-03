Ez a gyönyörű lány 50 millió forintot nyerhetett volna a szívével, de most úgy tűnik lejárt a határidő

"Már korábban is részt vettem ebben a játékban, így amikor rábukkantam erre a chips-re egyből tudtam, hogy aranyra leltem!" - mesélte a sminkesként dolgozó lány a Sun-nak. Ehhez még hozzátette, hogy már régóta tervezi a kertjének a felújítását, és nyaralni is el szeretne menni, így ez a nyeremény nem is jöhetett volna jobbkor.

A nyereményjátékot a Walkers tavaly év elején hirdette meg, és arra kért mindenkint, hogy ha szív alakú chipsdarabra lelnek egy zacskóban, annak képét küldjék el a gyártónak, és ha valóban megfelel az előírásoknak, utalják az érte járó hatalmas összeget.