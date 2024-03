Fontos hír érkezett húsvét előtt a sertéshúsról

Az ár üzen a húsvéti sonka minőségéről

Gyakran hallott vélekedés az, hogy a magyar sertéságazatban magas a behozatal aránya, de ez félreértés. Hosszabb időtávon vizsgálva látható, hogy a magyar sertéságazat behozatal és kivitel szempontjából igazodik az európai folyamatokhoz.

Tévedés, hogy sok húst hozunk be

– fogalmazta meg a rendezvényen Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke. Például tavaly 10 milliárd forinttal volt több a sertéshús exportjának értéke, mint a behozatalé, és ugyan volt olyan év, amikor az import magasabb volt, de a tendenciákat tekintve nem rossz a helyzet.

"Együtt mozgunk az egész európai húspiaccal" – magyarázta a mögöttes okokat Éder Tamás, aki kitért arra is, hogy tavaly az irányadó német húspiacon történelmi csúcsra, 2,5 euró/kg árra ugrott a sertéshús ára. Ez később valamennyire csökkent, de az év elején, januárban újra emelkedésnek indult, ezt pedig leköveti a magyar piac. A költségek a hazai termelői oldalon is nőnek, de ezeket alig építik be az árakba.

2023-ban 4,49 millió sertést vágott a magyar húsipar, ez nem jelenetős, 0,9 százalékos csökkenés 2022-höz képest, miközben a kocaszám 4 százalékkal nőtt, ami viszonylag jelentős aránynak számít. Ehhez képest Dániában, ami az európai sertéságazat egyik vezető országa, majdnem 20 százalékkal csökkent a vágások száma egy év alatt. A magyar húsipar helyzete persze nem könnyű, de nem is reménytelen.

Szükség lenne olyan ösztönzőkre, könnyebb protekcionista lépésekre, melyek elősegítenék, hogy a kereskedők és a fogyasztók is a magyar húsipari, magyar telepekről származó húskészítményeket részesítsék előnyben, miközben az ágazat munkaerőmegtartó képességét reálbér-növekedéssel kellene segíteni

– vélte a szakmai szövetség elnöke.

Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke a szervezet 2024-es, hagyományosan megrendezett húsvéti sajtótájékoztatóján

Fotó: Origo

Éder Tamás kitért arra is, hogy a húsiparosok gyakran találkoznak azzal az állítással, hogy a húsok ára nagyon emelkedik. Éder Tamás elmondta, hogy bár valóban volt áremelkedés a húsoknál, annak mértéke csekély volt, illetve az ágazat jóval később élt csak az áremelés eszközével a költségek miatt, mint más élelmiszertermelők.

A KSH adatai alapján a 2022 decemberi és 2023 decemberi húsárak között nincs különbség – jegyezte meg Éder Tamás. Hozzátette: az ország EU-s csatlakozása óta a bruttó bérek átlaga jóval nagyobb mértékben emelkedett mint kedvelt sertéshús-termékek árai a statisztikai szerint. Előbbi mértéke 427 százalék volt, míg például a rövidkaraj ára 273 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban.

Éder Tamás azt is elmondta:

egyelőre korai lenne arról beszélni, milyen lesz az idei húsvét a húsiparban, mert az ünnepi vásárlások nagyját a következő 3–4 hétben teszik majd meg a vásárlók.

A szövetségnél arra számítanak, hogy idén is jelentős lesz a kereslet a gyorspácolt termékekre a hagyományos készítésű ételek mellett.

A szakmai szövetség elnöke mindezzel összefüggésben elmondta: a hús "bizalmi termék", a vásárlóknak erre a húsvétra is érdemes olyan gyártó termékét választani, amelyben még nem csalódtak. Kétes eredetű termékkel nem érdemes kockáztatni, és messzire kerüljük el azt, amelynek címkéjén nincs ott a gyártója, mert ez alapvető fontosságú információ – tanácsolta a szakember.

A sonkák és más ünnepi húsféleségek ára fontos üzenetet hordoz a minőségre nézve

– fogalmazott Éder Tamás, aki jelezte: egy 2500 forintos kilónkénti áron kapható gyorsérlelt főtt sonka nem ugyanaz a minőség, mint a 3500 forintos árú hagyományos érlelésű sonka. Sem élvezeti értékben, sem tápanyagtartalom szempontjából nem nyújtja a két termék ugyanazt.

Érdemes a jó minőségű, megbízható magyar húsipari termékeket választani az ünnepi asztalra

Fotó: Origo / Origo

Biztonságos, jó minőségű magyar terméket érdemes választani a húsvéti asztalra

- mondta Éder Tamás.

A tájékoztatóan ezzel összefüggésben elhangzott:

a vörös húsok mértéket tartó fogyasztása igazolhatóan kedvező élettani szempontból, feltéve, ha a hús jó minőségű.

Dr. Jánosi Anna, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet tudományos főmunkatársa kiemelte: húsvét közeledtével ez fokozottan igaz a sokak által vásárolt gyorspácolt és a hagyományos parasztsonkák viszonylatában. Bár utóbbi drágább, de fehérjetartalma, hasznos tápanyag-tartalma, és élvezeti értéke magasabb is, mint gyártási értelemben nem feltétlen rossz minőségű, de kevésbé magas értékű társainál. Sőt: jobban jóllakunk tőle. Innen nézve pedig akár gazdaságosabb is lehet a hagyományos érlelésű sonkák választása.