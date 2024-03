Hihetetlen összeggel kezdhettek új életet ezek a nők - mutatjuk minden idők legdrágább válásait

A "kötvénykirály" Bill Gross (aki a Pacific Investment Management Company (PIMCO) társalapítója is volt) és feleségének Sue-nak a válása nagyon keservesre sikeredett, amikor 31 évnyi házassággal a hátuk mögött kezdtek új életet. A házaspár minden egyes vagyontárgya vita tárgyát képezte, a 36 millió dolláros Laguna Beach-i villájuktól kezdve, a 35 millió dolláros Picasso-festményükön át a felbecsülhetetlen értékű házimacskákig. Sue végül megkapta a macskákat, a Picasso festményt, és férje akkori nettó vagyonának a felét is, így mintegy 1,3 milliárd dollárhoz jutott 2017-ben.

Bernie Ecclestone és Slavica Radic

Bernie Ecclestone, a Forma 1-es vállalat akkori vezérigazgatójának szinte a teljes vagyona forgott kockán, amikor felbomlott a házassága Slavica Radić divatmodellel. A 2009-ben véglegesített válóperben Radić a becslések szerint mintegy 1,2 milliárd dollárt kapott. Válásuk egyébként barátságos volt, és egyesek szerint szokatlan is, mivel a nő úgy hírlik, hogy évente 100 millió dollárt fizet vissza a volt férjének, ami azt tükrözi, hogy Ecclestone vagyonának jelentős részét akkori feleségének nevén tartotta letétben, így tudták elkerülni az örökösödési adózást.

Harold Hamm és Sue Ann Arnall

A Continental Resources (CLR) elnök-vezérigazgatója, Harold Hamm és felesége, Sue Ann Arnall között 2012-ben kezdődött válóper három évig húzódott. Végül, miután egy oklahomai kerületi bíróság 1 milliárd dollár készpénz és vagyon kifizetésére kötelezte Hammet, a férfi kiállított egy 974,8 millió dollárról szóló csekket, amit a nő 2015-ben letétbe helyezett. Később az asszony még több pénzért fellebbezett, amit a bíró elutasított. Hamm azonban már 20 millió dollárt kifizetett az eljárás során, így a végső összeg, amit az asszony kapott, közel 1 milliárd dollárra rúgott.

Steve és Elaine Wynn

A Las Vegas-i székhelyű, Wynn Resorts (WYNN) kaszinókonglomerátum társalapítójaként ismert házaspár második, 2010-es válása volt az említésreméltóbb. A megegyezés részeként Elaine 11 millió Wynn Resorts-részvényt és némi készpénzt kapott Steve-től, ez összességében mintegy 909 millió dollárt jelentett.

Adnan és Soraya Khashoggi

Adnan Khashoggi - vállalkozó, fegyverkereskedő, akit a Közel-Kelet Gatsbyje-ként is emlegettek, és felesége, Soraya 1974-ben állapodott meg egymással abban, hogy külön utakon folytatják. A botrányos válásra egészen 1982-ig nem került pont, miközben az asszony elmondása szerint a férje azzal fenyegetőzött, hogy elveszi a gyerekeket. Soraya 1979-ben megpróbáltatásai miatt 2,54 milliárd dollár kártérítést követelt, végül 1982-ben 874 millió dollárt kapott - és állítólag ezt is csak papíron, a valóságban mindössze 2 millió dollárral került ki a házasságból.

Kevin Costner és Christina Baumgartner

Kevin Costner színész és Christine Baumgartner modell és táskatervező 2023 májusában vetettek véget 18 éves házasságuknak, amit több vita követett a gyermektartásról és a 145 millió dolláros Santa Barbara-i házuk használatáról. A TMZ szerint a 68 éves színész és 49 éves exe szeptemberben állapodott meg a válás részleteiről. A bíróságon kimondták, hogy a 2004-ben aláírt házassági szerződésüknek megfelelően kell eljárniuk, ami azt jelentette, hogy Baumgartner 1,5 millió dollárt kap Costnertől. A bíróság elrendelte, hogy a színész havi 63.209 dollár gyerektartást fizessen volt feleségének, ami jóval alacsonyabb összeg, mint az eredetileg kért 248.000 dollár. A férfi azt is felajánlotta, hogy havi 30.000 dollárt fizet egy bérlakásért, miután a nő kiüríti a birtokukat. Eközben az asszonyt arra kötelezték, hogy fizessen 14 ezer dollárt volt férje válóperes ügyvédjének költségeire.

Kim Kardashian és Kanye West

Kim Kardashian és Kanye West hat év házasság után 2022-ben vált el egymástól. Kardashian 2020-ban nyilvánosan beszélt West bipoláris diagnózisáról, és a valóságshow-jában is gyakran ecsetelte, hogy a férfi mentális egészsége mennyire megterhelte a házasságukat. Kardashian a válás okaként csupán annyit mondott, hogy végre szeretne igazán boldog lenni. A párnak volt házassági szerződése, amiben leírták, hogy gyerekeikről közösen gondoskodnak a válásuk után is. West emellett havonta 200.000 dollár gyerektartást is fizet Kardashiannak. A Forbes becslése szerint a válás idején a párnak összesen 2,1 milliárd dollárnyi vagyona volt, ebből 5 millió dollár művészeti alkotásokban és közel 4 millió dollárnyi autókban. Kardashian négy házat is kapott a válás során.

Arnold Schwarzenegger és Maria Shriver

10 év elhidegülés után Arnold Schwarzenegger és az újságíró Maria Shriver 2021-ben megerősítették válásukat. A pár 1985-ben házasodott össze, és 2011-ben költöztek szét. Közben kiderült,hogy a Terminátor sztárja viszonyt folytatott a család egykori házvezetőnőjével, Mildred Baena-val, aki teherbe esett tőle. Egy podcastben Shriver elmondta, hogy egy zárdába ment tanácsért, amikor a házassága véget ért. Maria Shriver a válásuk után megkapta volt férje, Arnold Schwarzenegger nyugdíjszámláinak felét. Shriver jogosult lett annak az összegnek a felére, amit Schwarzenegger keresett 1986-os házasságkötésük és 2011-es szakításuk között - beleértve a férfi nyugdíját is. 2021 decemberében, tíz évvel a válásuk után, megegyeztek, hogy megosztják a férfi 450 millió dolláros vagyonát.