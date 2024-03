Húsvéti csokoládé: melyik csokinyulat érdemes választani?

Húsvéti csokoládé: nyuszik és tojások tömkelege

Lindt

A Lindt már-már ikonikusnak mondható csoki nyuszija az Arany Nyuszi nevet viseli, és nagyban eltér a hagyományos csoki nyulaktól. Az elegáns, arany csomagolással ellátott nyuszi nyakában egy piros szalag is van egy csengővel. A nyuszi többféle méretben is kapható, valamint lehet még tőlük venni egyéb minőségi húsvéti csokoládé termékeket is, mint például a csoki tojás, amihez kapható arany nyuszi alakú doboz is.