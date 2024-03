Így nem lett a rudabányaitból magyar gyémánt

bár az imént jelzetteket figyelembe véve a föld kincseinek védelméről, az ásványok gyűjtése tömegesen laikusok által amúgy sem bizonyult volna járható útnak.

Rudabányán egyébként az utóbbi években is zajlottak színesérc-kutatások, és nem is eredménytelenül. Ólomból, cinkből egyes modellezések szerint akár több száz milliárd forint értékben is húzódhatnak ott tartalékok.

Érdemes megemlíteni azt is, hogy mint az Origo arról beszámolt, tavaly az egykori börzsönyi aranybánya lerakója alatt fedeztek fel korábban még nem ismert ásványt.

