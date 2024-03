Kiderült, mikor indul az M1-es, az M7-es és az M3-as autópálya bővítése

- emelte ki a vezérigazgató.

Az új autópályák építése is folyamatosan halad. Az M200 (korábbi M81) építése, amely Komáromtól Sárbogárdig tart, 2027 és 2030 között indul. Az M8-as, Sárbogárdtól Kecskemétig tartó szakasz építése is elkezdődik, amely, ha elkészül, befolyásolhatja az M0 terheltségét. Ugyanebben az időszakban elkészül az M4-es még hiányzó, Kisújszállás és Berettyóújfalu közötti része, illetve az M3-as is eléri az országhatárt, a pályán épül egy új Tisza-híd is.