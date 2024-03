Mágnesként vonzza a turistákat Godzilla

A filmekhez köthető turizmusnak óriási szerepe van a gazdaságban a turizmus hagyományos formái mellett. Az Origo korábban összeállításban mutatta be, hogy akár hátborzongató, nehezen megközelíthető helyekre is hajlandó sok filmkedvelő ellátogatni egy-egy film megtekintését követően.

A Godzilla Minus One című produkció egyébként átütő siker lett anyagi értelemben. Bevétele már a 106 millió dollárt is túllépte. Ráadásul úgy, hogy gyártója, a japán Toho, és az amerikai Godzilla-filmekben érdekelt Warner Bros. közötti bonyolult megállapodások következtében sok mozis piacon nem is mutatkozhat be. Egyelőre az is bizonytalan, hogy mikor kerül be valamelyik streamingszolgáltató kínálatába, vagy az, hogy mely országokban lehet majd ennek köszönhetően otthon megtekinteni az alkotást.

A film előzetese: